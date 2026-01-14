В Липецке частично продают завод по выпуску сельскозяйственных роботов

На продажу выставлена половина действующего липецкого машиностроительного предприятия, следует из объявления о реализации готового бизнеса. Инвесторам предлагается 50% уставного капитала завода по цене 680 млн руб. Речь идет о «Липецком заводе профилегибочного оборудования». Это следует из данных на площадке объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Предприятие расположено в Липецке и позиционируется продавцом как площадка для запуска нового направления — сельскохозяйственных роботов.

Указывается, что прототипы с/х роботов уже созданы и испытаны на специально организованной экспериментальной ферме в Липецкой области. Планируемый объем производства после модернизации оценивается в 3,5 млрд руб. в год с возможностью последующего масштабирования.

В качестве рынков сбыта обозначены Россия, Белоруссия, Казахстан и Иран. Причины продажи половины уставного капитала собственник раскрывать не стал. От комментариев по этому вопросу для «Ъ-Черноземье» продавец отказался.

Юридическим лицом предприятия является ООО «Липецкий завод профилегибочного оборудования» (ООО «ЛЗПО»), единственное, по данным Rusprofile, действуещее предприятие с таким названием. Компания зарегистрирована в 2015 году в Липецке. Устаный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. Генеральным директором является Татьяна Мельниченко, она же владеет 100% общества. По данным отчетности, в 2024 году выручка и прибыль у компании отсутствовали. В 2021 году выручка составляла 75 млн руб., при этом был зафиксирован убыток в размере 3,3 млн руб. Само предприятие, как указано на сайте, с 2003 года занимается выпуском и реализацией станков и автоматических линий для производства гнутых стальных профилей. Первый прокатный стан был изготовлен в 2004 году на арендованных площадях из комплектующих, произведенных сторонними организациями. Завод располагает собственной производственной базой, включающей земельный участок площадью 3,5 га, около 7 тыс. кв. м отапливаемых производственных помещений и станочный парк.

О том, как вкладываются компании и госструктуры макрорегиона в технологии, — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова