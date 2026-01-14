Инвестиции белгородских предприятий в основной капитал упали на 15%

По данным региональных органов Росстата, предприятия Черноземья в 2025 году снизили инвестиционную активность. Совокупный объем инвестиций в основной капитал за январь–сентябрь в макрорегионе составил около 808,8 млрд руб., однако в большинстве регионов показатель оказался ниже уровня прошлого года.

Наибольшее снижение за девять месяцев 2025 года зафиксировано в Белгородской области: объем инвестиций достиг 143,7 млрд руб., что соответствует 86,5% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, снижение составило 15,5%. В Липецкой области предприятия вложили 164,4 млрд руб. (92,6% к прошлому году, снижение 7,4%), в Курской — 175,7 млрд руб. (96,4% или 3,6%).

В Воронежской области инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий составили 207,3 млрд руб., снизившись до 97,8% к уровню января–сентября 2024 года. Несмотря на спад в 2,2%, регион сохранил крупнейший объем вложений среди субъектов Черноземья.

Исключением стали Орловская и Тамбовская области. В Орловской области инвестиции выросли до 51,9 млрд руб., что на 19,7% превышает показатель прошлого года. В Тамбовской области объем вложений составил 65,8 млрд руб., увеличившись на 2,8% в годовом выражении.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в декабре, основным источником инвестиций в Воронежской области остаются собственные средства предприятий — на них пришлось 55% общего объема, еще 45% обеспечены привлеченными ресурсами. На приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, было направлено 38,8% инвестиций, 35,6% — на строительство нежилых зданий, 18,3% — на жилищное строительство. Наибольший рост интереса инвесторов сосредоточен в добыче полезных ископаемых — объем вложений увеличился в 1,7 раза. Падение же показала сфера административной деятельности и сопутствующих услуг — сокращение в 2,4 раза.

Анна Швечикова