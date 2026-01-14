Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин сообщил, что при вторжении ВСУ в Курскую область погибли 445 человек

В результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 445 мирных жителей. Еще 553 получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вторжение ВСУ в регион началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 76,5 тыс. военнослужащих.

В июле Александр Бастрыкин сообщал, что установлена 331 жертва вторжения украинских боевиков в регион. Количество раненых с того момента не изменилось.

По данным курского губернатора Александра Хинштейна, за прошедшие сутки над регионом сбили 44 беспилотника, установлено пять сбросов взрывных устройств и 49 атак артиллерии. В двух селах Беловского и Рыльского районов повреждено по одному частному дому. Пострадавших нет.

Алина Морозова