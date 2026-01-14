Завод по производству неваляшек в Тамбовской области планирует удвоить мощность

Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать 20 млн руб. в расширение производства. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2027 года. Он позволит удвоить мощности предприятия, которое сейчас является единственным производителем неваляшек в регионе. Об этом рассказал «Ъ-Черноземье» владелец и гендиректор компании Дмитрий Завидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется возведение дополнительного производственного цеха и приобретение необходимого оборудования. Строительство с прошлого года ведется на участке, соседствующем с действующим предприятием.

Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник рынка, на ФКП «Тамбовский пороховой завод» (единственный крупный конкурент в регионе) на данный момент производство аналогичных игрушек приостановлено.

«В этом году мы планируем расширить экспорт неваляшек во Вьетнам, ведется активная реализация нашими дистрибьюторами через маркетплейсы, все это способствует развитию. Будем смотреть на рыночную ситуацию, в зависимости от этого будем расширять мощности»,— пояснил господин Завидов.

По данным Rusprofile, ООО «Котовские неваляшки» зарегистрировано в Котовске в 2016 году. Основной вид деятельности — производство игр и игрушек. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Дмитрий Завидов. В 2024 году выручка составила 73,1 млн руб. (69,1 млн руб. годом ранее), чистая прибыль — 12,2 млн руб. (8,2 млн руб.). По собственным данным, продукция предприятия представлена практически во всех ритейлерах детских товаров в РФ и странах Таможенного союза. В 2016 году была разработана интерактивная игрушка Next в технологии дополненной реальности. В 2025 году компания вышла на объем 500 тыс. штук игрушек в год, увеличив показатель на 25% по сравнению с 2024-м. В обществе это связывают с тем, что тамбовская неваляшка была выбрана главным символом проекта «Новогодняя Россия».

В 2018 году Роспатент отказал ФКП «Тамбовский пороховой завод» в регистрации товарного знака «Неваляшка» после полутора лет рассмотрения заявки без объяснения причин.

Ульяна Ларионова