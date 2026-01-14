Над Ростовской областью ПВО уничтожила 25 беспилотников ночью 14 января

С 23:00 13 января до 7:00 14 января над Ростовской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», БПЛА были сбиты над Волгодонском, Новочеркасском, Ростовом, Боковским, Каменским, Кашарским, Миллеровским, Милютинским, Мясниковским и Усть-Донецким районами.

Из-за атаки повреждены промышленное и складское предприятия, квартиры жителей Ростова-на-Дону, сгорели частые дома в Мясниковском районе.

Наталья Белоштейн