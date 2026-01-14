Четыре жителя Ростова и Мясниковского района получили ранения из-за падения БПЛА

В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Четверо пострадавших доставили в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, из-за атаки беспилотников ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждения получили две квартиры. В других квартирах многоэтажки разбиты стекла. Для жителей развернут пункт временного размещения. По данным главы города Александра Скрябина, для жителей пострадавших многоквартирных домов развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. На базе администрации Советского района организована горячая линия.

Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.

Константин Соловьев