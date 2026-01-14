Главные новости к утру 14 января

В Ростовской области пострадали четыре человека при ударах БПЛА. В Ростове-на-Дону был поврежден многоэтажный дом, загорелись здания промышленного и складского предприятий.

Дональд Трамп призвал граждан и союзников США покинуть Иран. Он заявил, что точно определился с тем, какие меры воздействия Вашингтон окажет на Тегеран из-за подавления массовых протестов.

Politico утверждает, что сейчас Штаты не могут начать военную операцию против Ирана. Белый дом уверяет, что у США есть для этого все, что нужно.

Rockwool спишет €469 млн из-за передачи ее заводов под временное управление в РФ. Руководство компании назвало решение российских властей незаконным и пообещало использовать все юридические механизмы, чтобы защитить свои активы.

Правительство США обратилось в суды за ордерами на арест танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства заявили, что власти подали уже десятки таких запросов.