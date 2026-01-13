Трамп призвал граждан и союзников США покинуть Иран

Гражданам и союзникам США следует покинуть Иран, заявил президент Дональд Трамп. Сегодня он объявил, что помощь Вашингтона протестующим в исламской республике «уже в пути». На просьбу журналистов уточнить, в чем будет заключаться поддержка США, господин Трамп ответил: «Вам придется выяснить это самим».

«Я бы сказал, что это неплохая идея — покинуть (Иран.— "Ъ")»,— сказал господин Трамп во время посещения завода Ford в Мичигане (трансляция велась на YouTube-канале Fox). В ответ на вопрос журналиста, сколько людей погибли во время протестов в Иране, американский президент сказал: «Никто не смог назвать мне точное число». «Вероятно, мы это выясним в ближайшие 24 часа»,— добавил он. Дональд Трамп предположил, что число погибших «очень большое».

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в ответ на убийство протестующих. В Белом доме допустили применение военной силы США против исламской республики.

