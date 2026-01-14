Reuters: Вашингтон добивается ареста десятков танкеров за связь с Венесуэлой

Правительство США обратилось в суды за ордерами на арест танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства заявили, что власти подали уже десятки таких запросов.

Точное число поданных запросов и сколько из них было удовлетворено не раскрывается, отмечает Reuters. Министерство юстиции США не ответило на запрос о комментарии, сообщило агентство.

США за последние недели захватили пять судов в международных водах, которые либо перевозили венесуэльскую нефть, либо занимались это в прошлом. Американские военные проводят подобные операции с начала декабря, когда президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов, которые участвуют в торговле с Венесуэлой. США намерены и дальше продолжать захватывать танкеры у берегов страны, как заявляла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт,

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США и Россия предпочли не нагнетать».