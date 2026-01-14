Трамп определился с мерами воздействия на Иран

Президент Дональд Трамп заявил, что он «точно знает», какие меры воздействия США окажут на Иран из-за подавления массовых протестов. При этом он уточнил, что по этому поводу только предстоит принять решение, а также президент отказался говорить, собирается ли Вашингтон воздействовать на Иран военными методами или намерен помогать протестующим другим путем — например, с помощью кибератак.

«Я точно знаю, что это будет. Нам нужно принять решение. Но, очевидно, я не могу сказать вам (о наших дальнейших действиях.— "Ъ")»,— заявил господин Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Господин Трамп призвал власти исламской республики проявить гуманность по отношению к протестующим. «У них (властей Ирана.— "Ъ") большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей... Мне кажется, что они очень плохо себя ведут. Но это не подтверждено»,— добавил он.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Беспорядки распространились на большинство крупных городов, СМИ сообщают о столкновениях протестующих и полиции, а также о погибших. Дональд Трамп призывал американских граждан и союзников покинуть Иран, заявив, что поддержка протестующих со стороны Вашингтона «уже в пути».