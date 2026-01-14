При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали четыре человека

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Среди пострадавших есть четырехлетний ребенок. Раненых госпитализировали в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. По оценкам врачей, они находятся в состоянии средней тяжести.

Для жителей многоквартирного дома, который был поврежден во время атаки на Ростов-на-Дону, развернули пункт временного размещения. Людям предоставят спальные места, горячие напитки и еду, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram.

Ночью Ростовская область подверглась ударам с воздуха. В регионе объявлялась ракетная опасность. Как сообщал губернатор, на западе Ростова-на-Дону загорелись несколько квартир в многоэтажных домах. Также в результате налета в столице региона произошел пожар на промышленном предприятии.