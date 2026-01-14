Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пожар в первом здании был потушен, возгорание во втором было локализовано к 5:30 мск.

Удар по Левенцовскому микрорайону в Ростове не привел к пожару в многоэтажных домах, как власти сообщали ранее, но ущерб все же был нанесен. В одном из домов оказались повреждены две квартиры, еще в нескольких были разбиты стекла. Для местных жителей развернули пункт временного размещения.

Два частных дома сгорели в Мясниковском районе, который находится по соседству с Ростовом-на-Дону. Также была повреждена кровля у еще одного дома. Атака затронула жителей хутора Ленинаван и садового товарищества «Факел». Всего в результате воздушной атаки на Ростовскую область ранения получили четыре человека, сообщал ранее господин Слюсарь.