Rockwool спишет €469 млн из-за передачи ее заводов под временное управление в РФ

Производитель теплоизоляционных материалов Rockwool прокомментировал передачу своих заводов во временное управление российских структур. Руководство компании назвало решение незаконным и пообещало использовать все юридические механизмы, чтобы защитить свои активы.

При этом в Rockwool заявили, что не питают особых надежд на отмену этого решения. Компания выведет активы из своей консолидированной отчетности и спишет их стоимость, которая на конец прошлого года составляла €469 млн, передает AFP. Там отметили, что российская «дочка» получила выручку в €261 млн в прошлом году, а прибыль до вычета процентов и налогов составила €78 млн.

Генеральный директор Rockwool Йес Мунк Хансен поделился слухами, что решение передать активы российским структурам было принято из-за того, что компания делала пожертвования на восстановление Украины.

Rockwool производит тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты. Компания начала работать в России в 1995 году и продолжила работать после 2022 года. Ее заводы находятся в Московской области, в Выборге Ленинградской области, Троицке Челябинской области и в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Президент России Владимир Путин также вчера подписал указ о передаче под временное управление активов «дочки» польско-американской CanPack, которая производит алюминиевые банки для напитков. По утверждению самой компании, она занимает около 30% внутреннего рынка.

