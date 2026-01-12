Новороссийского застройщика «Грань» начали банкротить на общих основаниях

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» Андрея Гейко о переходе к общей процедуре банкротства строительной компании. Как говорится в определении суда, в отношении застройщика прекращена упрощенная процедура банкротства — банкротство отсутствующего должника.

Теперь в отношении банкрота вводится процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев (до 25 мая 2026 года) по общим правилам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Судом определено утвердить исполняющим обязанности конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» — арбитражного управляющего Андрея Гейко.

В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что ООО «СЗ “СК Грань”» зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Профиль компании — деятельность заказчика, застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал фирмы — 300 тыс. руб. Бенефициары — Амалия Гаводьян (55%) и Роман Михайлов (45%). Финансовые результаты общество не публиковало.

Конкурсное производство в отношении СК «Грань» открыто в июле 2024 года по упрощенной процедуре как отсутствующего должника. Требование ИФНС по Новороссийску в размере 3,3 млн руб. и 760 тыс. руб. — пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в мае 2025 года господин Гейко объявил о проведении аукциона по продаже 17 квартир ООО «СЗ “СК Грань”» общей стоимостью 96,7 млн руб. Недвижимость находится в селе Цемдолина по Кипарисовой ул. 10. Согласно данным сайта «Дом.рф», по данному адресу расположена одна из литер ЖК «Надежда». Это трехэтажный 69-квартирный монолитно-кирпичный дом класса «комфорт». Проект заявлен в мае 2019 года, срок сдачи — третий квартал 2025 года, дата выдачи ключей — 31 марта 2026 года.

Мэрия Новороссийска публиковала информацию о том, что в декабре 2020 года инвесторы, привлеченные для завершения строительства главой города Игорем Дяченко, произвели расчет по достройке жилого дома третьей очереди ЖК «Надежда». На тот момент велись строительно-монтажные работы, которые планировали завершить к концу декабря 2020 года.

Дмитрий Михеенко