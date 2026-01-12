WSJ: 25 танкеров сменили флаг на российский в конце 2025 года

По данным S&P Global Market Intelligence, за последние три месяца прошлого года 25 танкеров сменили флаг на российский. Из них 18 судов сменили флаг в декабре, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание уточняет, что 16 танкеров находятся под санкциями Великобритании или США. Законность этих изменений флага в середине рейса с точки зрения международного морского права «остается неясной», отметили в S&P. WSJ пишет, что смена флагов знаменует «очередной этап в эволюции флота танкеров», перевозящих нефть из Венесуэлы, Ирана и России. Операторы этих судов прилагают усилия, чтобы скрыть происхождение груза: они в том числе меняют названия танкеров и занимаются «фальсификацией координат», утверждает газета.

7 января США задержали российский нефтяной танкер «Маринера» в международных водах. Как утверждают американские власти, судно перевозило нефть из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Минтранс России уверял, что танкер получил разрешение на плавание под флагом РФ в декабре 2025 года. По решению Дональда Трампа, с борта захваченного танкера сняли двух граждан РФ.

О реакции мировых СМИ на инцидент — в подборке «Ъ».