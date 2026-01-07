Задержание нефтяного танкера «Маринера», шедшего под российским флагом, широко обсуждается мировыми медиа, которые называют это событие первым захватом вооруженными силами США российского судна в современной истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Береговой охраны США наблюдает за танкером «Маринера»

Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters Представитель Береговой охраны США наблюдает за танкером «Маринера»

Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters

США захватили связанный с Венесуэлой танкер под российским флагом после нескольких недель преследования

Как представляется, на нашей памяти это первый случай, когда американские военные захватили судно, шедшее под российским флагом… Официальные лица сообщили, что в районе проведения операции находились российские военные корабли, в том числе подводная лодка… Признаков конфронтации между американскими и российскими вооруженными силами отмечено не было.

Американские войска перехватили нефтяной танкер, игнорировавший блокаду Венесуэлы

Американские военные перехватили в Северной Атлантике нефтяной танкер, уклонившийся от мер США, направленных на попытку остановить экспорт энергоресурсов из Венесуэлы… что резко обострило конфронтацию с Москвой после устранения ее союзника Николаса Мадуро, президента Венесуэлы… По словам двух американских чиновников, в момент, когда береговая охрана США поднялась на борт судна Bella 1, вблизи него не было российских кораблей, что позволило избежать возможной конфронтации между американскими и российскими вооруженными силами.

Американские военные захватили российский танкер, связанный с Венесуэлой

Захват в среду стал последним в серии жестких действий президента США Дональда Трампа в отношении находящихся под санкциями нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. После захвата Мадуро… Трамп заявил, что его правительство будет «управлять» этой южноамериканской страной и разрабатывать ее огромные запасы нефти.

Американский спецназ захватил танкер российского теневого флота в Северной Атлантике и еще один — в Карибском море

От битвы за Каракас, целью которой было обезглавить чавизм, мы переходим к танкерной войне… Корабль береговой охраны США и несколько вертолетов со спецназом захватили судно Bella 1, шедшее под российским флагом, которое за несколько часов до этого было переименовано в Marinera. Операция произошла в Северном море, между Исландией и Британией… Российский флот направил подводную лодку и другие корабли, чтобы сопроводить судно до своих баз в Балтийском море, таких как Калининград, или до Мурманска в Баренцевом море. Но, похоже, эти привлеченные ресурсы опоздали.

США бросили вызов Москве, захватив нефтяной танкер, несмотря на его сопровождение российской подводной лодкой

Администрация Трампа назвала отношения Венесуэлы с Россией и Китаем одной из причин, по которой она нацелилась на Николаса Мадуро. Это первое крупное столкновение с одним из этих иностранных противников со времени рейда (на Каракас.— “Ъ”).

Подготовил Андрей Келекеев