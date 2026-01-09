Захарова: Трамп освободил двух россиян из захваченного танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение России освободил двух граждан РФ из состава экипажа танкера «Маринера», захваченного в Северной Атлантике. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия, по словам дипломата, поприветствовала такое решение американского президента. Сейчас прорабатывается вопрос возвращения россиян на родину, уточнила госпожа Захарова. Комментарий представителя ведомства опубликован в Telegram-канале МИДа.

7 января военно-морские силы США высадились на танкер «Маринера», шедший под российским флагом в международных водах. Как утверждают американские власти, судно перевозило нефть РФ в Иран и Венесуэлу в обход санкций. В ответ Минтранс России заявлял, что танкер получил разрешение на плавание под флагом РФ еще 24 декабря 2025 года. В МИД России, в свою очередь, потребовали гуманно относиться к находящимся на судне соотечественникам и разрешить им вернуться домой.