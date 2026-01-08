Членам экипажа танкера «Маринера» предъявят уголовные обвинения

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что члены экипажа захваченного танкера «Маринера» (Bella 1) находятся «под полноценным расследованием». Им будут предъявлены уголовные обвинения. Среди членов экипажа судна есть граждане России.

«В связи с невыполнением приказов береговой охраны члены экипажа этого судна находятся под следствием, и всем виновным лицам будут предъявлены уголовные обвинения»,— написала генпрокурор в соцсети X.

Как добавила госпожа Бонди, США выдали ордер на арест танкера 7 января. По ее словам, судно в обход санкций перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. Она также напомнила, что Bella 1 была объявлена в розыск из-за отклонения от санкций.

Танкер «Маринера» ходил под названием Bella 1 до конца декабря 2025 года. Минтранс России сообщал, что 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под флагом РФ. МИД России потребовал от США «обеспечить гуманное и достойное обращение» с россиянами, которые находились на борту, и не препятствовать их возвращению на родину.