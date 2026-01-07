Минтранс РФ обвинил США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера «Маринера»
Танкер «Маринера», задержанный береговой охраной США, получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года. Лицензия была выдана на основании российского законодательства и норм международного права, следует из сообщения Минтранса России.
Сегодня около 15:00 мск на судно высадились военно-морские силы США, Россия потеряла связь с танкером. Судно находилось в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, утверждает Минтранс России.
«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств»,— подчеркнули в ведомстве.
Европейское командование ВС США обвинило танкер «Маринера» в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота».