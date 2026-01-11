В Краснодаре ночью будут дежурить 40 единиц спецтехники
В столице Кубани ночью для очистки и обработки дорог и пешеходных зон в связи с ухудшением погоды на дежурство заступят 40 единиц техники. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Как отметил господин Наумов, в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидаются заморозки, сильный ветер, мокрый снег и гололед на дорогах.
«Для очистки и обработки дорог и пешеходных зон в ночь на дежурство заступят 40 единиц техники. При необходимости количество техники и специалистов увеличим. Управляющие компании также оповещены, ведь территории многоквартирных домов — их зона ответственности»,— пояснил мэр.
Евгений Наумов подчеркнул, что владельцы частных домов и собственники коммерческих помещений должны сами следить за подходами и подъездами к своим участкам.
Горожанам рекомендовали не выезжать в непогоду на летней резине. Это небезопасно и запрещено.
В понедельник 12 января в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди, которые перейдут в снег. Днем возможны обильные снегопады и гололедица на дорогах.
МЧС по региону предупреждает, что в юго-восточной и юго-западной территории края на малых реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, который местами может достигнуть неблагоприятных отметок.