В Краснодаре ночью будут дежурить 40 единиц спецтехники

В столице Кубани ночью для очистки и обработки дорог и пешеходных зон в связи с ухудшением погоды на дежурство заступят 40 единиц техники. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил господин Наумов, в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидаются заморозки, сильный ветер, мокрый снег и гололед на дорогах.

«Для очистки и обработки дорог и пешеходных зон в ночь на дежурство заступят 40 единиц техники. При необходимости количество техники и специалистов увеличим. Управляющие компании также оповещены, ведь территории многоквартирных домов — их зона ответственности»,— пояснил мэр.

Евгений Наумов подчеркнул, что владельцы частных домов и собственники коммерческих помещений должны сами следить за подходами и подъездами к своим участкам.

Горожанам рекомендовали не выезжать в непогоду на летней резине. Это небезопасно и запрещено.

В понедельник 12 января в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди, которые перейдут в снег. Днем возможны обильные снегопады и гололедица на дорогах.

МЧС по региону предупреждает, что в юго-восточной и юго-западной территории края на малых реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, который местами может достигнуть неблагоприятных отметок.

Андрей Николаев