На Кубани 12 января синоптики прогнозируют ухудшение погоды

В понедельник 12 января в Краснодарском крае прогнозируют дожди, которые перейдут в снег. Днем возможны обильные снегопады и гололед. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К утру понедельника температура воздуха понизится до 0…-2 °C и продолжит понижаться днем.

Как сообщает синоптик, днем 11 января на регион будет влиять теплый сектор циклона, а вечером — прохождение холодного атмосферного фронта.

В воскресенье в Кубани будет облачно с прояснениями. Возможны дожди и порывистый ветер со скоростью до 6–11 м/с. Температура воздуха местами поднимется до +12…+14 °C.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщил Михаил Леус.

Андрей Николаев