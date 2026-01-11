Подъем уровня воды в реках прогнозируют на Кубани

В юго-восточной и юго-западной территории Краснодарского края на малых реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, который местами может достигнуть неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Также в понедельник, 12 января в крае прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах возможна гололедица. Сильный дождь со снегом может сочетаться с грозой и ветром 20-25 м/с, а в горных районах – до 30-35 м/с.

Спасатели рекомендуют переждать сильный ветер и осадки дома и по возможности воздержаться от дальних поездок. При угрозе подтопления территории нужно оперативно собрать документы, предметы первой необходимости.

«В связи с выпадением мокрого снега следите за состоянием конструкций кровли зданий, вовремя очищайте их»,— говорится в сообщении МЧС.

В понедельник 12 января синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае, сильные осадки и понижение температуры воздуха.

Андрей Николаев