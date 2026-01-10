Главные новости за 10 января. Кавказ

Днем над акваторией Каспийского моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего военные сбили над регионами России 33 вражеских БПЛА.

В 2025 году в Кисловодске поступления от туристического налога превысили 210 млн рублей. Сумма указана без учета четвертого квартала, за который туристический сбор будет оплачен в первом квартале 2026 года. По прогнозам, в городе-курорте начисленный туристический налог за весь 2025 год может составить до 300 млн рублей.

В 2025 году в Ставропольском крае в рамках краевого проекта «За здоровье» мобильные бригады врачей совершили почти 4 тыс. выездов и осмотрели более 100 тысяч человек. Это — рекордные показатели за все время действия такой инициативы с 2018 года.

В 2025 году в Республике Северная Осетия-Алания специалисты заменили более 50 км изношенных труб. В результате, пять сел подключены к новому водоводу, а также восстановлена аварийная скважина в Михайловском.

За весь минувший год в Кисловодске было выдано свыше 1 тысячи предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства. По словам главы города Евгения Моисеева, это было сделано для того, чтобы курорт был чистым, комфортным и каждый нес ответственность за свою прилегающую территорию.