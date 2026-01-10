В Кисловодске выдали более 1 тысячи предписаний о нарушении правил благоустройства

За 2025 год в Кисловодске было выдано более 1 тыс. предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев. Он пояснил, что это сделано для того, чтобы курорт был чистым, комфортным и «каждый отвечал за свою прилегающую территорию, которая является муниципальной».

По мнению господина Моисеева, уборка снега, льда и мусора, покос травы прилегающих муниципальных территориях — все это является ответственностью владельцев домов, зданий и организаций. Это и предписано в Правилах благоустройства, подчеркнул глава города-курорта. «Так было в советский период жизни нашей страны и жизни Кисловодска, так было и есть сейчас во всех благоустроенных городах мира,— заметил мэр.— Ни в одном городе мира муниципалитет никогда не сможем убирать все улицы — для этого нужны тысячи работников и огромные средства».

Евгений Моисеев пояснил, что муниципалитет убирает скверы, парки, площади, бульвары и др. общественные пространства, и подчеркнул, что ответственные за прилегающие участки заинтересованы в их чистоте, поскольку живут в домах и работают в зданиях — проводят обследования пациентов или принимают клиентов. «И, как правило, вы и ваши посетители и сорят на таких территориях. Поэтому и возрождаем ответственность за содержание прилегающих территорий»,— резюмировал глава Кисловодска.

Ефим Мартов