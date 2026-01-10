В Северной Осетии заменили более 50 километров изношенных труб

В 2025 году в Республике Северная Осетия-Алания была произведена замена более 50 км изношенных труб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он уточнил, что пять сел (Октябрьское, Чермен, Дачное, Куртат и Камбилеевское) подключены к новому водоводу, восстановлена аварийная скважина в Михайловском.

По словам Сергея Меняйло, модернизация проводится благодаря участию РСО-Алания в пилотном проекте устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Работа в этом направлении продолжается. Так, на 2026 год запланирована реконструкция Балтинского водовода, питающего правобережную часть Владикавказа: специалисты заменят на новые более 7 км труб.

«Старые трубы были проложены почти 70 лет назад и с тех пор ни разу не обновлялись. Из-за постоянных аварий сотрудники Водоканала были вынуждены регулярно подключать дополнительные скважины. Теперь эта проблема будет решена»,— резюмировал глава региона.

Ефим Мартов