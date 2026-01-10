Над Каспийским морем военные сбили семь украинских БПЛА

Сегодня, 10 января, с 9:00 до 16:00, над акваторией Каспийского моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, в указанный временной интервал военные сбили над регионами России 33 вражеских БПЛА. Так, десять аппаратов ликвидировали над Ростовской областью, по четыре — над Волгоградской и Астраханской областями, по три — над Республикой Калмыкия и Краснодарским краем, еще два — над Белгородской областью.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сегодня сразу в нескольких регионах СКФО был объявлен режим беспилотной опасности. Власти этих субъектов РФ просили земляков сохранять спокойствие и напоминали о мерах предосторожности при обнаружении БПЛА или его обломков.

Ефим Мартов