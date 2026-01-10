В Кисловодске поступления от туристического налога превысили 210 млн рублей

В 2025 году в Кисловодске поступления от туристического налога составили более 210 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам градоначальника, сумма поступлений указана без учета четвертого квартала, за который туристический сбор, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, будет оплачен в первом квартале 2026 года.

«По прогнозам, начисленный туристический налог за весь 2025 год может составить до 300 млн руб.,— отметил мэр.— Это является абсолютным рекордом, по сравнению с ранее уплачиваемым курортным сбором, который взымался с мая 2028 года по декабрь 2024-го».

Евгений Моисеев уверен, что увеличение сборов полностью коррелирует с ростом турпотока, который наблюдается в городе-курорте четвертый год подряд. «Туристический налог стал важным источником финансирования программ и проектов, став градообразующей статьей бюджета. Эти средства позволят нам не только поддерживать существующую городскую инфраструктуру, но и реализовывать новые проекты, направленные на повышение качества жизни в Кисловодске, а также улучшение условий отдыха наших гостей»,— рассказал глава города.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», власти Кисловодска уделяют пристальное внимание не только инфраструктуре, но и состоянию улиц. Так, в 2025 году администрация города-курорта выдала более 1 тыс. предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства.

Ефим Мартов