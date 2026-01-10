На Ставрополье мобильные бригады врачей осмотрели более 100 тысяч человек

В 2025 году в Ставропольском крае в рамках краевого проекта «За здоровье» мобильные бригады врачей совершили около 4 тыс. выездов и осмотрели более 100 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что это — рекордные показатели за все время действия такой инициативы с 2018 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, проект «За здоровье» помогает людям в отдаленных селах края прямо рядом с домом пройти диспансеризацию, получить квалифицированную помощь специалистов, выявить на ранних стадиях заболевания, в том числе, крайне опасные.

«Врачи привозят с собой всю необходимую аппаратуру и лабораторное оборудование. Каждому пациенту во время выездов медики дают рекомендации по показателям здоровья. Если нужно, назначается лечение в районных больницах или в краевых специализированных медцентрах»,— объяснил Владимир Владимиров.

Он добавил, что проект «За здоровье» будет продолжаться в регионе и в 2026 году.

Ефим Мартов