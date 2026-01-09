Защитник здания бывшего НИИ бумаги стал фигурантом дела о хулиганстве

Одному из задержанных накануне градозащитников, выступавших против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), инкриминируют хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Антон Глухов во время обращения к президенту РФ с просьбой защитить здание НИИ бумаги Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Снос здания НИИ Бумаги. Правоохранительные органы во время задержания активистов Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Следующая фотография 1 / 2 Антон Глухов во время обращения к президенту РФ с просьбой защитить здание НИИ бумаги Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Снос здания НИИ Бумаги. Правоохранительные органы во время задержания активистов Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

По версии следствия, утром 8 января 54-летний активист распылил в лицо 21-летнему охраннику содержимое газового баллончика. Сообщение об инциденте возле здания ВНИИБ, расположенного по адресу: 2-й Муринский проспект, 49, поступило правоохранителям в 10:07, в 10:20 наряд ППС задержал подозреваемого.

Потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, откуда его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение, уточняется в пресс-релизе ведомства.

В Telegram-канале градозащитников «SOS СПб СНОС» сообщили, что речь идет об активисте Антоне Глухове. В публикации говорится, что он применил баллончик после того, как его повалили на снег и начали избивать несколько человек. Кроме того, по словам защитников здания ВНИИБ, полтора десятка выступивших против сноса граждан со вчерашнего дня остаются в отделах полиции.

Напомним, снос здания начался утром 8 января. На место прибыли градозащитники, однако группа людей, скрывающих лица, силой отгоняла людей. За день до этого в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену.

Днем протестующие сломали забор и прорвали оцепление, блокируя работу техники. Работы по сносу остановились. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» передавал, что к зданию прибыл ОМОН. Накануне вечером в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили СМИ, что общее число задержанных составило 11 человек. Утром 9 января охрана вновь оцепила объект, а работы по сносу продолжились.

Корпус ВНИИБ, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома. Застройщик заявляет, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов.

Артемий Чулков