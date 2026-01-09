Щит «Владимир» разбирают после проходки двух тоннелей метро в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рабочие начали разбирать щит «Владимир», который проложил два тоннеля метро между площадью Свободы и площадью Сенной. После этого конструкцию отправят на профосмотр, сообщили в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Согласно регламенту, после длительной проходки щиту зачастую требуется замена отдельных элементов. Чтобы их обнаружить, метростроевцам приходится разбирать ТПМК (тоннелепроходческий механизированный комплекс.— «Ъ») подобно конструктору и поднимать элементы на поверхность по частям»,— рассказали в учреждении.

Первый тоннель «Владимир» проложил в феврале 2025 года, второй — в декабре. В мае подрядчик «Моспроект-3» закупил еще два щита. Их доставили в город раньше, в феврале 2024 года, а в марте того же года для них выбрали имена Георгий и Михаил.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии нижегородского метро заключили с «Моспроект-3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. В конце 2025 года стоимость выросла до 47,99 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы рассчитывали построить к 2026 году. Однако сначала срок перенесли на конец 2026 года, затем — на 2027 год.

