Главные новости за 8 января. Кавказ

Пассажиропоток аэропортов Ставропольского края превысил 5 млн человек в 2025 году. Власти планируют в этом году субсидировать 11 межрегиональных направлений из Минеральных Вод, рейса Ставрополь — Сочи и международного маршрута Минводы — Минск.

В Карачаево-Черкесии заключили соглашение о строительстве завода по переработке твердых коммунальных отходов. Объект будет иметь мощность переработки 80 тыс. тонн в год и будет располагаться в станице Зеленчукской.

Валовая продукция сельского хозяйства Дагестана за 10 месяцев 2025 года достигла 196,8 млрд руб., а индекс производства за 11 месяцев составил 102,4%.

В Кабардино-Балкарии около 70 тыс. пенсионеров в 2025 году получили региональные социальные доплаты на общую сумму почти 4,5 млрд руб. Выплаты положены неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума, действующего в республике.

В Северной Осетии в 2026 году планируют благоустроить 40 общественных пространств. С 2019 года в республике отремонтировали более 200 общественных территорий.