В КБР почти 70 тысяч пенсионеров получили соцдоплаты на 4,5 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии около 70 тыс. пенсионеров в 2025 году получили региональные социальные доплаты на общую сумму почти 4,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Как следует из сообщения, выплаты положены неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума, действующего в республике. С 1 января 2026 года функции по назначению и выплате региональных социальных доплат к пенсии в Кабардино-Балкарии перейдут к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по КБР. Доплаты по-прежнему будут назначаться автоматически без подачи заявлений.

Константин Соловьев