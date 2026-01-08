В КЧР построят завод по переработке мусора мощностью 80 тысяч тонн

В Карачаево-Черкесии заключили соглашение о строительстве завода по переработке твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Планируется, что объект будет иметь мощность переработки 80 тыс. тонн в год и будет располагаться в станице Зеленчукской. Возведение завода начнется в 2026 году. Кроме того, в регионе обновили проект территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и расширили структуру обслуживания региональных операторов до трех зон. Уточняется, что в республике также установили 150 новых мусорных контейнера.

Константин Соловьев