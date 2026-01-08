В Дагестане объем валовой продукции АПК превысил 196 млрд рублей

Валовая продукция сельского хозяйства Дагестана за 10 месяцев 2025 года достигла 196,8 млрд руб., а индекс производства за 11 месяцев составил 102,4%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, все сезонные сельскохозяйственные работы в регионе завершились в планируемые сроки. Озимые культуры убрали с площади 80,1 тыс. га, яровые колосовые — с 24,6 тыс. га, а овощи — с более 38 тыс. га, картофель — с 17,6 тыс. га, плоды — с 23,9 тыс. га.

Общая посевная площадь под урожай 2025 года составила более 351 тыс. га. На 2026 год в Дагестане планируют засеять озимыми зерновыми культурами 94 тыс. га. В рамках программы мелиорации реализовано 52 проекта с объемом государственной поддержки более 459 млн руб., заложено около 1 тыс. га садов.

Производство скота и птицы на убой в регионе в живом весе составил 108 тыс. т, молока — 724 тыс. т, куриных яиц — 165 млн штук. В Дагестане переработали более 1,4 т плодоовощного сырья.

Аграрный сектор является ключевой сферой экономики Дагестана, на его долю приходится 20% валового регионального продукта. Как следует из сообщения, республика занимает лидирующие позиции среди субъектов России по производству овощей, винограда, риса, плодов, баранины и шерсти.

Константин Соловьев