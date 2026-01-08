В Северной Осетии обустроят 40 общественных пространств в 2026 году

В Северной Осетии в 2026 году планируют благоустроить 40 общественных пространств. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Так, в каждом районе региона планируют построить современные зоны отдыха. На новых территориях создадут прогулочные аллеи, установят современное освещение и высадят зеленые насаждения. Благоустройство, кроме того, коснется городов и сел Северной Осетии.

В сообщении отмечается, что с 2019 года в Северной Осетии отремонтировали более 200 общественных территорий. Обновление парков, скверов, площадей, пешеходных зон и дворов проходило по выбору жителей.

Константин Соловьев