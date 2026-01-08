Аэропорты Ставропольского края в 2025 году приняли более 5 млн пассажиров

Пассажиропоток аэропортов Ставропольского края превысил 5 млн человек в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, росту показателей способствовал запуск современных терминалов внутренних авиалиний в Ставрополе и Минеральных Водах. Первый объект открылся в декабре 2024 года, второй — в мае 2025 года. Новая инфраструктура укрепляет позиции региона как ключевого авиатранспортного узла на Юге России, отметил господин Владимиров.

В 2026 году власти продолжат поддержку авиасообщения. В планах — субсидирование 11 межрегиональных направлений из Минеральных Вод, рейса Ставрополь — Сочи и международного маршрута Минводы — Минск.

Константин Соловьев