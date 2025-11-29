Атака на Морской терминал КТК нарушила работу ВПУ-2 и остановила операции в порту

Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума подвергся террористической атаке ранним утром 29 ноября, что привело к серьезным повреждениям выносного причального устройства ВПУ-2. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

По данным компании, в 04:06 мск безэкипажные катера нанесли целенаправленный удар по объекту в акватории терминала. Капитан морского порта «Новороссийск» немедленно остановил погрузочные и иные операции, танкеры были выведены за пределы акватории. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет.

В момент взрыва система аварийной защиты автоматически перекрыла трубопроводы, что предотвратило утечку нефти. По предварительной оценке, попадания нефти в Черное море не произошло. Экологические службы ведут мониторинг, осуществляется забор проб воды.

Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна из-за масштабных повреждений. Отгрузки на терминале будут восстановлены в штатном режиме после отмены угроз со стороны надводных и воздушных беспилотных аппаратов.

КТК подчеркнул, что атака направлена не только против российского объекта, но и против интересов всех стран–участниц консорциума. Ранее были атакованы НПС «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

В сообщении КТК отдельно отмечено, что в отношении консорциума никогда не вводились санкции, что подчеркивает его значимость для западных акционеров и глобальной энергетической безопасности.

Консорциум объединяет крупнейшие энергетические компании России, Казахстана, США и ряда стран Европы. В 2024 году через систему было транспортировано около 63 млн т нефти, из которых 74% пришлись на зарубежных грузоотправителей, включая Тенгизшевройл (Шеврон), ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни и Шелл.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 29 ноября дежурные расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Всего было уничтожено 103 БПЛА.

Анна Гречко