Главные новости за 4 января. Кавказ

Мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в своем Telegram-канале детали бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Город запланировал расходы в 4 млрд 133,1 млн руб. Собственные средства составят 2 млрд 283,2 млн руб. — это более половины суммы. Эти деньги обеспечат текущую жизнь города.

Свыше двух тысяч туристов выбрали глэмпинги Предгорного муниципального округа Ставропольского края для новогодних каникул 2026 года. Туристы заполнили все доступные места в 20 гостиницах и кемпингах, которые вмещают одновременно до 2,5 тыс. гостей. Администрация округа зафиксировала рост турпотока на 30% по итогам 2025 года по сравнению с предыдущим периодом.

Ставропольские власти готовятся запустить с 2026 года трехлетний пилотный проект «Белая зарплата» в связке с федеральной повесткой по легализации доходов в Северо-Кавказском федеральном округе, опираясь на свежие замеры Северо-Кавказского федерального университета о готовности жителей края выйти из тени. Исследовательская группа под руководством доктора экономических наук Анны Савцовой опросила около 1,5 тыс. респондентов трудоспособного возраста и зафиксировала, что потенциально в проект готовы вовлечься примерно 60,5% — это те, кто «точно» или «скорее» согласен перейти на официальную зарплату при понятных условиях и гарантированном возврате части НДФЛ.

Минздрав Ставропольского края отчитался о результатах первого этапа диспансеризации репродуктивного здоровья. Жители региона активно откликнулись на программу: 246 935 человек уже завершили базовый осмотр. Врачи выявили риски бесплодия и другие проблемы, которые угрожают демографии края.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило о росте производства сельхозпродукции в 2025 году. Объем превысил 276 млрд руб. Показатель вырос на 2,4% по сравнению с 2024 годом.