Более 2 тысяч туристов встретили Новый год в глэмпингах Предгорья

Свыше двух тысяч туристов выбрали глэмпинги Предгорного муниципального округа Ставропольского края для новогодних каникул 2026 года. Туристы заполнили все доступные места в 20 гостиницах и кемпингах, которые вмещают одновременно до 2,5 тыс. гостей. Администрация округа зафиксировала рост турпотока на 30% по итогам 2025 года по сравнению с предыдущим периодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края

Глава Предгорья Николай Бондаренко объясняет успех развитием инфраструктуры. Округ ежегодно открывает новые объекты: экоферму, фермы альпак и страусов, парк семейного досуга и аквакомплекс. Туристы летают на парапланах и дельтапланах над горой Юца, посещают казачье подворье и форелевое хозяйство. Бондаренко активно привлекает инвесторов, чтобы расширять предложения.

С прошлого года власти ввели туристический налог в 1% от стоимости размещения, но не менее 100 рублей в сутки. Все 20 гостиниц платят налог, средства направляют на модернизацию дорог, троп и объектов отдыха. Налог стимулирует частные вложения и покрывает расходы на безопасность и благоустройство.

Развитие глэмпингов поддерживает национальный проект «Туризм и гостеприимство». Ставропольский край лидирует в СКФО по бронированиям на праздники: 74% туристов выбрали регион, особенно Кисловодск и Пятигорск. Предгорье вписывается в тренд роста спроса на экотуризм — бронирования в крае выросли втрое по сравнению с прошлым годом. Туристы платят в среднем 8 тыс. рублей за ночь, средний чек вырос на 57%, а длительность отдыха — до трех суток.

Станислав Маслаков