Исследование СКФУ: только 60,5% ставропольцев готовы легализовать свою зарплату

Ставропольские власти готовятся запустить с 2026 года трехлетний пилотный проект «Белая зарплата» в связке с федеральной повесткой по легализации доходов в Северо-Кавказском федеральном округе, опираясь на свежие замеры Северо-Кавказского федерального университета о готовности жителей края выйти из тени. Исследовательская группа под руководством доктора экономических наук Анны Савцовой опросила около 1,5 тыс. респондентов трудоспособного возраста и зафиксировала, что потенциально в проект готовы вовлечься примерно 60,5% — это те, кто «точно» или «скорее» согласен перейти на официальную зарплату при понятных условиях и гарантированном возврате части НДФЛ.

Пилот предполагает, что работник, легализовавший трудовые отношения и «обеливший» доход на срок не менее трех лет, получит от государства возврат разницы по НДФЛ, уплаченной с «белой» зарплаты, но не выше средней по виду деятельности в регионе и с учетом МРОТ, что по сути превращает механизм в ежегодный грант за выход из тени. Эксперты СКФУ рекомендуют заложить базовый размер стимула на уровне около 20 тыс. руб. в год на человека и разбить его на ежемесячные выплаты, чтобы участники видели добавку в каждый расчетный период и формировали доверие к схеме, а не ждали абстрактной компенсации раз в год. По расчётам университета, при таком уровне поддержки регион сможет сформировать устойчивое «ядро» вовлеченных, а также конвертировать значительную долю колеблющихся в сторонников официальной занятости.

Социологи вуза фиксируют при этом высокий уровень неформальности занятости: 55,4% опрошенных заявили, что у них нет вообще никакого договора с работодателем, ни письменного, ни устного, ещё 41,8% признались, что не знают, какие страховые взносы за них должны платить, а 56,1% не ориентируются в бухгалтерии работодателя и структуре начислений. На этом фоне часть респондентов вообще не различает «белую» и «серую» схемы и считает, что никаких налогов платить не нужно, что, по оценке экспертов, напрямую связано с низкой финансовой грамотностью и отсутствием системной разъяснительной работы, несмотря на несколько лет федеральных кампаний по повышению налоговой дисциплины.

Авторы исследования выделяют несколько ключевых целевых групп проекта: это наемные работники без трудового договора, официально оформленные сотрудники, получающие МРОТ «на бумаге» и основную часть дохода «в конверте», временно безработные, включая предпенсионеров, женщин с маленькими детьми, выпускников вузов и колледжей, инвалидов и уволенных со службы, а также самозанятые и фрилансеры, работающие без регистрации статуса. Именно эти категории, по оценкам СКФУ, чаще всего сталкиваются с отсутствием социальных гарантий, зависят от сезонных или нестабильных заработков и в то же время чувствительны к даже небольшим, но предсказуемым доплатам со стороны государства, которые формально привязаны к уплате НДФЛ.

Исследование показывает, что главным фактором участия становится не размер выплаты, а доверие к её фактическому исполнению: готовность легализоваться существенно растёт там, где люди верят, что государство действительно вернет заявленную сумму и не изменит правила игры в середине проекта. Денежные и институциональные стимулы — возврат НДФЛ, формальные гарантии, доступ к больничным и оплачиваемым отпускам — дают умеренный, но устойчивый положительный эффект, однако без доверия к администрированию программы они не превращаются в решение уйти от конвертов и «серых» схем.

Экономисты отдельно описывают различия по территории края: в туристском поясе Кавминвод работодатели часто объясняют отказ от полного оформления сезонностью работ и краткосрочным характером занятости, поэтому здесь, по их мнению, лучше работают гибкие «пакеты» занятости и дробление формального рабочего времени. В индустриальных центрах преградой остается разрыв между официальной и «серой» зарплатой, и эксперты предлагают наглядно показывать суммарный доход с учётом возврата НДФЛ, отпускных и больничных, чтобы сравнение оказывалось не в пользу конверта, тогда как в сельских поселениях чаще всего фиксируют отсутствие достойных официальных вакансий, что требует уже не только информирования, но и точечных мер по развитию рынка труда в малых населённых пунктах.

По оценке СКФУ, сейчас на рынке сформировалось «ядро» уже психологически готовых к «белой» схеме работников, вокруг которого остается почти треть неопределившихся — именно эта группа рассматривается как главный резерв роста участия в пилотном проекте. При условии усиления информкампаний, упрощения процедур, стабильных выплат и демонстрации реальных кейсов успешного перехода на легальные зарплаты исследователи ожидают заметного увеличения доли жителей, готовых отказаться от тени в пользу полностью официального режима работы в период 2026–2028 годов.

Станислав Маслаков