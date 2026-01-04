Дагестан нарастил производство сельхозпродукции до 276 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило о росте производства сельхозпродукции в 2025 году. Объем превысил 276 млрд руб. Показатель вырос на 2,4% по сравнению с 2024 годом. Пресс-служба ведомства опубликовала данные в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост охватил обе ключевые отрасли. Растениеводы произвели свыше 135 млрд руб. Прирост составил 2,6%. Животноводы достигли более 141 млрд руб. Их показатель увеличился на 2,2%. В 2024 году общий объем составил 269,5 млрд руб., по расчетам из предыдущих данных. Тогда растениеводство дало 131,6 млрд руб. с ростом 6,5% к 2023 году. Животноводство обеспечило 137,9 млрд руб. с прибавкой 1,5%.

Дагестан укрепляет лидерство в аграрном секторе. Регион лидирует по овощам, винограду, рису, плодам, баранине и шерсти. АПК формирует 20% валового регионального продукта. Треть занятых в экономике работает в отрасли. За десять месяцев 2025 года объем достиг 196,8 млрд руб. Индекс производства составил 102,1%. Прогноз на год — 102,9% при 265 млрд руб. В декабре власти скорректировали оценку до 260 млрд руб. с учетом урожая винограда в 302,1 тыс. т.

Федеральный бюджет выделил дагестанским аграриям 2,804 млрд руб. Это на 640,8 млн руб. больше, чем в 2024 году. Деньги пошли на инвестиции и сезонные работы. Посевные площади расширились. Поголовье скота выросло. Переработка усилилась: мощности по мясу прибавили 28 т в смену, по молоку — 48 т, по рису дошли до 360 т. За десять месяцев переработали 1339,4 т плодоовощного сырья. Плодов — 1099,2 т, овощей — 240,2 т.

В 2025 году аграрии Дагестана собрали рекорд овощей — 1,57 млн т. Это на 100 тыс. т больше, чем годом ранее. Урожай убрали с 39,7 тыс. га при средней урожайности 396,2 ц/га. Площадь под овощи выросла до 40,5 тыс. га открытого грунта плюс 7,6 тыс. га бахчевых. Мелиорация ввела в оборот тысячи гектаров. Ирригация охватила 395,6 тыс. га. Урожайность риса и овощей поднялась на 6,7% за три года. В 2024-м Дагестан вошел в десятку регионов по темпам роста АПК с индексом 106,1%.

Станислав Маслаков