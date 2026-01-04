На Ставрополье 247 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию

Минздрав Ставропольского края отчитался о результатах первого этапа диспансеризации репродуктивного здоровья. Жители региона активно откликнулись на программу: 246 935 человек уже завершили базовый осмотр. Врачи выявили риски бесплодия и другие проблемы, которые угрожают демографии края.

Краевые власти запустили обследования в июне 2024 года по рекомендациям Минздрава РФ. Программа охватывает мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Она интегрируется с обычной диспансеризацией и осмотрами по ОМС, что упрощает доступ. За 11 месяцев 2024 года общее число прошедших диспансеризацию достигло 1,17 млн человек, из них четверть — по репродуктивному направлению.

Женщин осматривает акушер-гинеколог. Врач проводит УЗИ матки, придатков и молочных желез, берет мазки на цитологию и микроскопию. Мужчин проверяет уролог или хирург: УЗИ простаты и мошонки, анализ секрета предстательной железы. Такой подход выявляет инфекции, гормональные сбои и воспаления на ранних стадиях.

В 2024 году на второй этап направили около 10 тыс. ставропольцев с подозрением на патологии. Бесплодие диагностировали у 3791 женщины, обратившейся в консультации. Регион усилил ЭКО: врачи провели 2100–2200 процедур, родилось 400 детей. Эти цифры подчеркивают успех программы в борьбе с демографическим спадом.

Медики фиксируют высокий спрос среди 18–44-летних. Пациенты приходят в поликлиники по месту жительства без записи. Программа бесплатна и поэтапна: второй этап назначают при отклонениях для углубленной диагностики. Власти видят в ней инструмент контроля рождаемости и раннего лечения выявленных патологий.

Станислав Маслаков