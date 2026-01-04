Расходы бюджета Невинномысска в 2026 году превысят 4 млрд рублей

Мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в своем Telegram-канале детали бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Город запланировал расходы в 4 млрд 133,1 млн руб. Собственные средства составят 2 млрд 283,2 млн руб. — это более половины суммы. Эти деньги обеспечат текущую жизнь города.

Бюджет сохраняет социальную направленность. 75,1% расходов — 3,1 млрд рублей — пойдут на социальную сферу. Образование получит 52,1% от общего объема, или 2,15 млрд руб. Деньги выделят на школы, детские сады, их содержание и развитие.

Социальная политика заберет 15,6%, или 644,5 млн руб. Средства выполнят обязательства перед жителями. Физкультура и спорт — 4%, около 165,3 млн руб. Эти суммы поддержат спортсменов, спорткомплексы и секции.

Культура получит 3,4%, или 140,5 млн руб. Деньги пойдут на творческие коллективы, библиотеки и городские мероприятия. Миненков подчеркивает связь с указами президента России от 7 мая 2024 года. С 2025 года действуют обновленные нацпроекты до 2030 и 2036 годов.

Город направит 290,8 млн руб. на три нацпроекта через четыре региональные программы. Средства обновят городскую среду и инфраструктуру. Публичные слушания проекта бюджета прошли недавно. Доля расходов на социальные нужды достигла 77,1%. Собственные доходы вырастут до 75,3%.

Ставропольский край усиливает поддержку муниципалитетов. Краевой бюджет на 2026 год вырастет до 539 млрд руб. Социальная сфера получит 359,2 млрд руб. — плюс 58,9 млрд к 2025 году. Невинномысск вписывается в региональные приоритеты развития промышленности и аграрного сектора.

Станислав Маслаков