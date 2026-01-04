Главные новости к утру 4 января

Верховный суд Венесуэлы 3 января обязал вице-президента Делси Родригес стать временным главой государства после того, как США захватили президента Николаса Мадуро и вывезли его из страны. Суд постановил, что госпожа Родригес «принимает на себя и осуществляет в качестве действующего лица все атрибуты, обязанности и полномочия, присущие должности президента... гарантирующей преемственность управления и всестороннюю защиту нации».

С вечера 3 января над Московским регионом сбили 21 беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Два московских аэропорта — Внуково и Жуковский — приостанавливали прием и выпуск авиарейсов.

При ДТП в Тульской области с туристическим автобусом пострадали 14 человек, 13 из них направлены на лечение. По информации министра здравоохранения региона Сергея Мухина, водитель не справился с управлением, из-за чего туристический автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок, сообщил министр. Травмы получили 12 женщин и двое мужчин.

Минюст США обнародовал список обвинений в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, захваченных американскими военными. «На протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты»,— указано во вступлении обвинительного заключения.

США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переходный период». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, не уточнив конкретные сроки.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле состоится 5 января в 10:00 (18:00 мск), сообщило председательствующее в СБ ООН в январе постпредство Сомали.

Минимум 40 человек погибли в результате военной операции США в Венесуэле, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника. По информации NYT, в операции по поимке президента Николаса Мадуро участвовало ЦРУ.

ВВС Великобритании и Франции провели совместную операцию по уничтожению подземного объекта террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии. Удар был нанесен вечером 3 января. Как сообщило Министерство обороны Великобритании, целью стал подземный комплекс в горах к северу от Пальмиры, который использовался боевиками для хранения оружия и взрывчатки.