При ДТП в Тульской области пострадали 14 человек

При ДТП в Тульской области с туристическим автобусом пострадали 14 человек, 13 из них направлены на лечение. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Мухин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего туристический автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок, сообщил министр. Травмы получили 12 женщин и двое мужчин.

Девять человек направлены на амбулаторное лечение. Четверо госпитализированы — они находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, написал господин Мухин. Еще один пострадавший отказался от эвакуации в больницу.