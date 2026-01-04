Великобритания и Франция нанесли авиаудар по складу оружия террористической ИГ

ВВС Великобритании и Франции провели совместную операцию по уничтожению подземного объекта террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии. Удар был нанесен вечером 3 января.

Как сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства, целью стал укрепленный подземный комплекс в горах к северу от Пальмиры, который, по данным разведки, использовался боевиками для хранения оружия и взрывчатки.

Британские истребители Typhoon при поддержке танкера Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для поражения входа в туннели. По предварительным данным, цель была успешно уничтожена, отметили в ведомстве.

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что операция демонстрирует решимость Лондона и его союзников «искоренить любое возрождение ИГ (признана террористической организацией, запрещена в РФ)».