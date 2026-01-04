Заседание СБ ООН по Венесуэле пройдет 5 января

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле состоится 5 января, сообщило председательствующее в СБ ООН в январе постпредство Сомали.

«Председательство намеревается провести экстренное заседание в понедельник в 10:00 (18:00 мск)»,— сообщили в сомалийском постпредстве (цитата по «РИА Новости»).

Инициатором заседания стали власти Венесуэлы Поводом стала военная операция США, в ходе которой, по заявлению американского президента Дональда Трампа, были вывезены из страны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. По информации американских СМИ, самолет с господином Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

Американская сторона обвиняет господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина, а также хранении оружия и взрывных устройств против США.