Главные новости за 3 января. Кавказ

Транскавказская магистраль открыта для движения легкового транспорта в обоих направлениях после ликвидации последствий снежных лавин. Проезд грузовых машин остается запрещенным до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Министерство природных ресурсов Ставропольского края объявило о завершении сезона охоты на боровую и болотно-луговую дичь, серую куропатку и фазана. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Кабардино-Балкария за год увеличила мощность плодоовощехранилищ на 30 тыс. тонн — до 360 тыс. тонн единовременного хранения, а к 2030 году планирует довести этот показатель до 700 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Тридцать детских садов Северной Осетии получили почти 200 говорящих игрушек на осетинском языке для обучения дошкольников родной речи. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В Ставропольском крае выделили 1,4 млрд руб. на субсидирование 14 мелиоративных проектов, которые охватили 8,2 тыс. га полей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.