В Северной Осетии 30 детских садов получили развивающие игрушки на родном языке

Тридцать детских садов Северной Осетии получили почти 200 говорящих игрушек на осетинском языке для обучения дошкольников родной речи. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

По словам главы республики, игрушки создала Элона Дзалаева. Заяц, медведь, лиса и другие животные в национальных костюмах рассказывают детям сказки на осетинском языке, помогая воспринимать речь в привычной форме. Помимо развивающих игрушек дошкольные учреждения получат книги на родном языке.

«Важно, чтобы уже в детском саду с малышами занимались осетинским языком»,— отметил Меняйло. Он призвал родителей и старшее поколение чаще общаться с детьми дома на родном языке.

«Именно так, общаясь в семье и ежедневно слыша родную речь, наши младшие смогут лучше её усвоить и в дальнейшем передать уже своим детям»,— добавил глава республики.

Ранее господин Меняйло поручил Министерству образования и науки Северной Осетии начать работу по внедрению таких образовательных материалов в детские сады.

