В Ставропольском крае направят 1,4 млрд рублей на мелиорацию в 2026 году
В Ставропольском крае выделили 1,4 млрд руб. на субсидирование 14 мелиоративных проектов, которые охватили 8,2 тыс. га полей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, финансирование осуществлялось в том числе за счет краевого бюджета по поручению губернатора Владимира Владимирова. Поддержку получили проекты по выращиванию кормовых культур и картофеля, а также семеноводству. Координацию выплат и монтаж необходимого оборудования осуществлял региональный минсельхоз.
По словам первого заместителя министра Елены Тамбовцевой, за последние годы площадь орошаемых земель в регионе выросла в несколько раз и составила 110 тыс. га.
«Деятельность в данном направлении продолжится в 2026 году. Планируется охватить мелиорацией дополнительно 5-7 тыс. га сельхозугодий»,— пояснила чиновник.