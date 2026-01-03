В Ставропольском крае направят 1,4 млрд рублей на мелиорацию в 2026 году

В Ставропольском крае выделили 1,4 млрд руб. на субсидирование 14 мелиоративных проектов, которые охватили 8,2 тыс. га полей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации ведомства, финансирование осуществлялось в том числе за счет краевого бюджета по поручению губернатора Владимира Владимирова. Поддержку получили проекты по выращиванию кормовых культур и картофеля, а также семеноводству. Координацию выплат и монтаж необходимого оборудования осуществлял региональный минсельхоз.

По словам первого заместителя министра Елены Тамбовцевой, за последние годы площадь орошаемых земель в регионе выросла в несколько раз и составила 110 тыс. га.

«Деятельность в данном направлении продолжится в 2026 году. Планируется охватить мелиорацией дополнительно 5-7 тыс. га сельхозугодий»,— пояснила чиновник.

Валентина Любашенко